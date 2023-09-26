Артист из Башкирии погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Сообщается, что траурная церемония состоялась сегодня на главной площади села Архангельское. По информации администрации муниципалитета, Алмас Хужин погиб 4 июля. На церемонии прощания с погибшим присутствовали врио главы администрации Азамат Нарбутин, профессор УГИИ имени З. Исмагилова Земфира Хусаинова, директор Башкирского Государственного театра кукол Альберт Имамутдинов и другие.
Алмас Хужин родился 1 августа 1980 года в деревне Зуяково Белорецкого района. Начальное образование получил в средней общеобразовательной школе деревни Зуяково, далее продолжил обучение в республиканской гимназии–интернате имени Г. Альмухаметова. В 2002 году окончил УГИИ имени З. Исмагилова с квалификацией «Актер театра кукол» по специальности «Актёрское искусство». С 2003 по 2004 год служил в рядах Российской армии.
По окончании военной службы работал в Стерлитамакской государственной филармонии. Позднее работал в санатории «Ассы», в Башкирском государственном театре кукол и ГДК Уфы. Начиная с 2005 года Хужин работал в районном дворце культуры, где проработал более 18 лет. В марте 2023 года Алмас Хужин заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
В администрации Архангельского района выразили соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что разделяют с ними горечь утраты.