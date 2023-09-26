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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алмасом Хужиным

Артист из Башкирии погиб в ходе СВО

26 сентября 2023, 17:23
Фото: Администрация Архангельского района РБ

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алмасом Хужиным

Церемония прощания с ним прошла ранее в селе Архангельское, сообщили в администрации Архангельского района сегодня, 26 сентября.

Сообщается, что траурная церемония состоялась сегодня на главной площади села Архангельское. По информации администрации муниципалитета, Алмас Хужин погиб 4 июля. На церемонии прощания с погибшим присутствовали врио главы администрации Азамат Нарбутин, профессор УГИИ имени З. Исмагилова Земфира Хусаинова, директор Башкирского Государственного театра кукол Альберт Имамутдинов и другие.

Алмас Хужин родился 1 августа 1980 года в деревне Зуяково Белорецкого района. Начальное образование получил в средней общеобразовательной школе деревни Зуяково, далее продолжил обучение в республиканской гимназии–интернате имени Г. Альмухаметова. В 2002 году окончил УГИИ имени З. Исмагилова с квалификацией «Актер театра кукол» по специальности «Актёрское искусство». С 2003 по 2004 год служил в рядах Российской армии.

Фото: Администрация Архангельского района РБ

По окончании военной службы работал в Стерлитамакской государственной филармонии. Позднее работал в санатории «Ассы», в Башкирском государственном театре кукол и ГДК Уфы. Начиная с 2005 года Хужин работал в районном дворце культуры, где проработал более 18 лет. В марте 2023 года Алмас Хужин заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

В администрации Архангельского района выразили соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что разделяют с ними горечь утраты.

#Общество#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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