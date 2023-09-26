Артист из Башкирии погиб в ходе СВО

По окончании военной службы работал в Стерлитамакской государственной филармонии. Позднее работал в санатории «Ассы», в Башкирском государственном театре кукол и ГДК Уфы. Начиная с 2005 года Хужин работал в районном дворце культуры, где проработал более 18 лет. В марте 2023 года Алмас Хужин заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.