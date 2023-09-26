Аномальные морозы придут в Башкирию уже на этой неделе

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Так, в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.
Температура воздуха в ночь с 26 на 27 сентября составит в среднем +4, +9°, однако в северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Днем воздух прогреется +15, +20°.
Также рекомендуется проявить внимательность на дорогах — ночью и утром местами туман, в связи с чем видимость на дорогах составит 500-1000 м.