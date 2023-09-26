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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Башкирии прогнозируются заморозки и похолодание до -2 градусов

Аномальные морозы придут в Башкирию уже на этой неделе

26 сентября 2023, 09:53

В Башкирии прогнозируются заморозки и похолодание до -2 градусов

Об изменении погодных условий в республике предупредили в пресс-службе МЧС по РБ

Так, в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха в ночь с 26 на 27 сентября составит в среднем +4, +9°, однако в северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Днем воздух прогреется +15, +20°.

Также рекомендуется проявить внимательность на дорогах — ночью и утром местами туман, в связи с чем видимость на дорогах составит 500-1000 м.

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