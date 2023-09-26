Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной

Однако в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов. Башгидромет сообщил, что такие значения были зарегистрированы на аэрологической станции Уфа-Дема, а в целом по республике температура воздуха достигала +22…+27 градусов.