Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
25 сентября стал самым теплым днем за последние 73 года. В 1950 году температура воздуха в этот день достигла +23,6 градусов.
Однако в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов. Башгидромет сообщил, что такие значения были зарегистрированы на аэрологической станции Уфа-Дема, а в целом по республике температура воздуха достигала +22…+27 градусов.
Также на этой неделе на Башкирию надвинется холодная воздушная масса, которая приведет к понижению температуры воздуха. Ночью она упадет до +4…+9 градусов, местами даже возможны слабые заморозки. Днем же ожидается умеренное потепление до +15…+20 градусов.