mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной

Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной

26 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Накануне был установлен абсолютный рекорд тепла в Башкирии.

25 сентября стал самым теплым днем за последние 73 года. В 1950 году температура воздуха в этот день достигла +23,6 градусов.

Однако в этом году столбики термометров показали еще более высокие значения — +25,8 градусов. Башгидромет сообщил, что такие значения были зарегистрированы на аэрологической станции Уфа-Дема, а в целом по республике температура воздуха достигала +22…+27 градусов.

Также на этой неделе на Башкирию надвинется холодная воздушная масса, которая приведет к понижению температуры воздуха. Ночью она упадет до +4…+9 градусов, местами даже возможны слабые заморозки. Днем же ожидается умеренное потепление до +15…+20 градусов.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Сегодня, 07:24
Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО
Сегодня, 04:42
Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии
Сегодня, 06:09
Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе
Сегодня, 03:45
Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу
Вчера, 10:32