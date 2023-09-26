21 случай: колоссальное число вредных веществ нашли в воздухе в Уфе

Уровень загрязнения воздуха в первых двух городах оценен как высокий, а в Стерлитамаке и Благовещенске — как повышенный. В Стерлитамаке было зарегистрировано 24 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, а в Благовещенске — девять. В Туймазах в течение августа не замечено ни одного случая загрязнения воздуха.