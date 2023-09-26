21 случай: колоссальное число вредных веществ нашли в воздухе в Уфе

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:31
В августе этого года в промышленных городах Башкирии было замечено многократное превышение концентрации вредных веществ, что подтверждает отчет регионального управления Гидрометцентра. Например, в Уфе было обнаружено 21 случай превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Среди них 13 случаев сильного загрязнения воздуха формальдегидом, 3 случая превышения содержания пыли, а также 2 случая хлорида водорода. Кроме того, эксперты отметили превышение норм по оксиду углерода, этилбензолу и изопропилбензолу в одиночных случаях.
В Салавате было зафиксировано 25 случаев превышения допустимых норм содержания вредных веществ. Из них, в 16 случаях концентрация изопропилбензола в воздухе была превышена, в восьми случаях — этилбензола, а в одном — диоксида азота.
Уровень загрязнения воздуха в первых двух городах оценен как высокий, а в Стерлитамаке и Благовещенске — как повышенный. В Стерлитамаке было зарегистрировано 24 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, а в Благовещенске — девять. В Туймазах в течение августа не замечено ни одного случая загрязнения воздуха.
Ранее Mkset сообщал о превышение концентрации аммиака. Превышение нормы вредного вещества выявлено в районе остановки «Юношеская библиотека». Там находится пункт отбора воздуха №16. Аммиак опасен тем, что имеет удушающее и нейротропное действие. Одно из последствий поражения аммиаком — отёк лёгких.