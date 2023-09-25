Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Башкирии местной жительнице было отказано в льготе на бесплатное питание ее ребенка в детском саду. Подчеркивается, что ее муж и отец ребенка является участников специальной военной операции и на данный момент находится в отпуске.
Женщина обратилась к властям на странице главы Башкирии с просьбой разъяснить действует ли льгота, когда супруг приезжает домой или только во время нахождения на службе.
— В садике Ленинского района нам заведующая сказала, что льгота снимается, и платим и за питание, и кружки, — написала женщина.
Представительница министерства образования Алина Галина сообщила, что действует льгота на протяжении всего периода участия мужчины в специальной военной операции. В администрации Ленинского района города в свою очередь информация о произошедшем с заведующей детского сада была доведена до ее руководителя.