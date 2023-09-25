mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии

Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии

25 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Речь идет о сроках действий предоставляемых льгот.

В Башкирии местной жительнице было отказано в льготе на бесплатное питание ее ребенка в детском саду. Подчеркивается, что ее муж и отец ребенка является участников специальной военной операции и на данный момент находится в отпуске.

Женщина обратилась к властям на странице главы Башкирии с просьбой разъяснить действует ли льгота, когда супруг приезжает домой или только во время нахождения на службе.

— В садике Ленинского района нам заведующая сказала, что льгота снимается, и платим и за питание, и кружки, — написала женщина.

Представительница министерства образования Алина Галина сообщила, что действует льгота на протяжении всего периода участия мужчины в специальной военной операции. В администрации Ленинского района города в свою очередь информация о произошедшем с заведующей детского сада была доведена до ее руководителя.

#Общество#Элина Сайфранова#Льготы#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Специальная военная операция#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
Подпишитесь
Фото. «Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы
Сегодня, 09:34
Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году
Сегодня, 07:33
Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии
Сегодня, 07:10
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Вчера, 07:54
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
22 сентября, 07:02