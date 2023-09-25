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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

25 сентября 2023, 18:45
По информации РБК, в 2024 году российские власти не планируют проводить индексацию зарплат федеральных госслужащих.

Согласно проекту федерального бюджета на следующие годы, который был опубликован, указывается, что правительство приняло решение не осуществлять индексацию оплаты труда работников федеральных органов, пишет RT.

Однако это решение не затронет индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Для них предусмотрено увеличение окладов на прогнозный уровень инфляции 2024 года, а именно на 4,5%.

Кроме того, индексация зарплат будет продолжаться для бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

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