Власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Согласно проекту федерального бюджета на следующие годы, который был опубликован, указывается, что правительство приняло решение не осуществлять индексацию оплаты труда работников федеральных органов, пишет RT.
Однако это решение не затронет индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Для них предусмотрено увеличение окладов на прогнозный уровень инфляции 2024 года, а именно на 4,5%.
Кроме того, индексация зарплат будет продолжаться для бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.