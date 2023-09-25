В Уфе срочно эвакуировали посетителей торгового центра

Сообщается, что сотрудники ведомства выехали на место по сообщению о пожаре в торговом центре, однако по прибытию на место горение не происходило. Сигнал сработал из-за оплавления плафона осветительного прибора на первом этаже, потушен до прибытия пожарных. Пострадавших нет.