В Уфе собака напала на четырехлетнюю девочку

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Уфе на улице Пушкина на четырехлетнюю девочку напала собака. В пресс-службе Минздрава Башкирии нам сообщили, что ребенок поступил в медучреждение с жалобами на укушенные раны лица и волосистой части головы неизвестной собакой.
Девочку осмотрели рабиолог, нейрохирург и челюстно-лицевой хирург. На данный момент она госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, ее состояние оценивается как среднее по степени тяжести.