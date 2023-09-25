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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Уфе собака напала на четырехлетнюю девочку

В Уфе собака напала на четырехлетнюю девочку

25 сентября 2023, 09:40
Фото: 1MI
Инцидент произошел накануне в центре города.

В Уфе на улице Пушкина на четырехлетнюю девочку напала собака. В пресс-службе Минздрава Башкирии нам сообщили, что ребенок поступил в медучреждение с жалобами на укушенные раны лица и волосистой части головы неизвестной собакой.

Девочку осмотрели рабиолог, нейрохирург и челюстно-лицевой хирург. На данный момент она госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, ее состояние оценивается как среднее по степени тяжести.

#Общество#Происшествия#Город#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Собаки#Нападение
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