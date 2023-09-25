В Уфе прошел этап Международной научно-технической конференции ПАО «Транснефть»

— Именно здесь молодые специалисты демонстрируют уровень своих знаний и умений. Работая непосредственно на производстве, они видят и понимают возможности для оптимизации тех или иных процессов и подробно описывают предложения в своих докладах. Проекты, которые получают высокую оценку конкурсной комиссии, могут быть внедрены в производство, — прокомментировал начальник технического отдела АО «Транснефть — Урал» Сергей Зюзюлькин.