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В Уфе прошел этап Международной научно-технической конференции ПАО «Транснефть»

В Уфе прошел этап Международной научно-технической конференции ПАО «Транснефть»

25 сентября 2023, 06:48
Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Урал»
20 сентября в Уфе подвели итоги первого тура IV (XVI) международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Традиционно эта площадка дает возможность молодым специалистам компании проявить свои способности и предложить собственные идеи и разработки для оптимизации производственных процессов, а руководству — отметить наиболее перспективные кадры.

Комиссия заслушала 38 докладов в восьми производственных направлениях, а также восемь работ студентов УГНТУ. Больше всего работ было заявлено в секциях «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов», «Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии», «Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь» и «Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа».

— Именно здесь молодые специалисты демонстрируют уровень своих знаний и умений. Работая непосредственно на производстве, они видят и понимают возможности для оптимизации тех или иных процессов и подробно описывают предложения в своих докладах. Проекты, которые получают высокую оценку конкурсной комиссии, могут быть внедрены в производство, — прокомментировал начальник технического отдела АО «Транснефть — Урал» Сергей Зюзюлькин.

Максим Низамов, электромонтер из Черкасского нефтепроводного управления — филиала АО «Транснефть — Урал» — занял призовое место с решением о модернизации задвижки с электроприводом. Таких задвижек на трубопроводах — тысячи, что делает вопрос повышения эффективности их работы особенно актуальным:

— Речь о применении новой взрывозащищенной розетки, которая позволит создать видимый разрыв в электрической цепи. Согласно расчетам, применение таких розеток даст возможность быстрее проводить ремонт оборудования. Внедрение этого решения будет экономичнее, чем полностью менять всю конструкцию задвижки.

— Поздравляю победителей и благодарю всех за участие. Тем, кому не удалось занять призовые места, не нужно отчаиваться — вы сможете подготовиться к конференции в следующем году. Надеюсь, сегодняшний опыт поможет вам сориентироваться по уровню подготовки, качеству докладов и актуальности тем, — отметил председатель комиссии, генеральный директор АО «Транснефть — Урал» Роман Ковалев.

Следующий этап конференции состоится в феврале 2024 года — для участия в нем в Башкирию приедут молодые специалисты из разных организаций компании «Транснефть» со всей страны, которые представят свои доклады, посвященные вопросам совершенствования механоэнергетического оборудования и защиты от коррозии.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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