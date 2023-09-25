В Башкирии скончался ребенок, которого придавило бампером автомобиля к дому

Напомним, что трагедия произошла 7 августа в селе Акбердино Иглинского района. Семилетний брат погибшего забрался в салон внедорожника Toyota RAV4 во время игры и предположительно снял автомобиль с ручника. После чего, автомобиль покатился и прижал двухлетнего ребенка, который в это время находился рядом, к стене дома. Ребенок получил удар в область головы и груди.