В Башкирии скончался ребенок, которого придавило бампером автомобиля к дому

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Стало известно о смерти двухлетнего мальчика, который оказался зажат между бампером внедорожника и стеной. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Напомним, что трагедия произошла 7 августа в селе Акбердино Иглинского района. Семилетний брат погибшего забрался в салон внедорожника Toyota RAV4 во время игры и предположительно снял автомобиль с ручника. После чего, автомобиль покатился и прижал двухлетнего ребенка, который в это время находился рядом, к стене дома. Ребенок получил удар в область головы и груди.
Все это время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако, к сожалению, спасти ребенка не смогли.