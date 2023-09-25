mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Башкирии скончался ребенок, которого придавило бампером автомобиля к дому

В Башкирии скончался ребенок, которого придавило бампером автомобиля к дому

25 сентября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Трагедия произошла в селе Акбердино Иглинского района. За жизнь двухлетнего мальчика врачи боролись с августа.

Стало известно о смерти двухлетнего мальчика, который оказался зажат между бампером внедорожника и стеной. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Напомним, что трагедия произошла 7 августа в селе Акбердино Иглинского района. Семилетний брат погибшего забрался в салон внедорожника Toyota RAV4 во время игры и предположительно снял автомобиль с ручника. После чего, автомобиль покатился и прижал двухлетнего ребенка, который в это время находился рядом, к стене дома. Ребенок получил удар в область головы и груди.

Все это время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако, к сожалению, спасти ребенка не смогли.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Несчастный случай с погибшим
Подпишитесь
Фото. «Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы
Сегодня, 09:34
Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии
Сегодня, 06:22
Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году
Сегодня, 07:33
Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии
Сегодня, 07:10
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Вчера, 07:54
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
22 сентября, 07:02