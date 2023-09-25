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Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии

Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии

25 сентября 2023, 07:10
Всего за время начала пандемии заразилось 371 353 местных жителя.

В Башкирии, по данным на 25 сентября, за стуки было выявлено 59 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с момента начала пандемии заболели 371 353 местных жителя.

Как сообщает Минздрав Башкирии, в стационарах проходят лечение 102 человека, из них 55 человек старше 60 лет. На амбулаторном лечение — 869 пациентов. Выписаны за сутки были 64 жителя.

К сожалению, всего скончались 6 106 человек. По данным Стопкоронавирус.рф, в период с 11 по 17 сентября число погибших в республике было 6 105 человек.

Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавирса «пирола», который в отличие от «омикрона» обладает рядом мутаций, превосходящих все его предыдущие варианты. Новый вид также отличается высокой заразностью. В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии отметили, что, по данным на 18 сентября, на территории республики случаев заражения выявлено не было.

Между тем в медицинских учреждениях республики был введен масочный режим из-за подъема заболеваний ОРВИ.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Коронавирус
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