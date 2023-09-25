Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии

Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавирса «пирола», который в отличие от «омикрона» обладает рядом мутаций, превосходящих все его предыдущие варианты. Новый вид также отличается высокой заразностью. В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии отметили, что, по данным на 18 сентября, на территории республики случаев заражения выявлено не было.