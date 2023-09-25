Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:16
В Башкирии, по данным на 25 сентября, за стуки было выявлено 59 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с момента начала пандемии заболели 371 353 местных жителя.
Как сообщает Минздрав Башкирии, в стационарах проходят лечение 102 человека, из них 55 человек старше 60 лет. На амбулаторном лечение — 869 пациентов. Выписаны за сутки были 64 жителя.
К сожалению, всего скончались 6 106 человек. По данным Стопкоронавирус.рф, в период с 11 по 17 сентября число погибших в республике было 6 105 человек.
Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавирса «пирола», который в отличие от «омикрона» обладает рядом мутаций, превосходящих все его предыдущие варианты. Новый вид также отличается высокой заразностью. В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии отметили, что, по данным на 18 сентября, на территории республики случаев заражения выявлено не было.
Между тем в медицинских учреждениях республики был введен масочный режим из-за подъема заболеваний ОРВИ.