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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 43-летним Робертом Биктимировым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 43-летним Робертом Биктимировым

25 сентября 2023, 05:31
Фото: Администрация города Салават // vk.com
Об этом сообщили в администрации города Салават.

Накануне, в Салавате простились с 43-летнем младшим сержанотом Робертом Биктимировым Робертом. Как сообщили в администрации города, мужчина погиб в ходе специальной военной операции.

Жена погибшего Лейсян рассказала, что Роберт был достойным человеком, добрым и отзывчивым, прекрасным сыном, мужем и отцом двум своим сыновьям.

Роберт Биктимиров окончил профессиональный лицей №20 в Салавате по специальности каменщик. По информации, администрации города, 25 сентября он был призван на военную службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

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