В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 43-летним Робертом Биктимировым

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Published Сегодня, 05:31
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Накануне, в Салавате простились с 43-летнем младшим сержанотом Робертом Биктимировым Робертом. Как сообщили в администрации города, мужчина погиб в ходе специальной военной операции.
Жена погибшего Лейсян рассказала, что Роберт был достойным человеком, добрым и отзывчивым, прекрасным сыном, мужем и отцом двум своим сыновьям.
Роберт Биктимиров окончил профессиональный лицей №20 в Салавате по специальности каменщик. По информации, администрации города, 25 сентября он был призван на военную службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.