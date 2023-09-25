Стая медведей вышла к людям из леса в Башкирии: правда или фейк?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».
23 сентября в группе «Иглинцы» «ВКонтакте» появилось видео, на котором стая из нескольких медведей была замечена в лесу якобы в деревне Каран-Елга Гафурийского района Башкирии. Об этом гласит подпись к видеозаписи.
В комментариях к постам местные жители усомнились, что запись была сделана именно в Башкирии — с их слов, это видео распространялось в интернете несколькими годами ранее и якобы было снято во время пожаров в Сибири.
В министерстве экологии Башкирии информацию о замеченных людьми медведях в Гафурийском районе Башкирии не подтверждают.
Такой же видеоролик появился еще в 2015 году на сайте Городкиров.ру. Затем данное видео вновь появилось в 2019 году в региональных пабликах сразу нескольких регионов страны: на Ямале, в Иркутской, Томской и Магаданской областях, в Красноярском, Хабаровском краях и в Хакасии.
Специалисты управления охраны и использования животного мира Минлесхоза сообщили, что такая концентрация медведей в одном месте более типична для Севера России, Сибири и Дальнего Востока.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.