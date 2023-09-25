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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на ребёнка в Уфе

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на ребёнка в Уфе

25 сентября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в субботу, 23 сентября, вблизи одного из домов на улице Пушкина.

Пострадавшей оказалась 4-летняя девочка. Бездомное животное несколько раз укусило ребёнка, которому впоследствии понадобилась помощь медиков. Сейчас её жизнь находится в безопасности. Собакой же занялась служба отлова.

Следственный комитет Кировского района запустил проверку по признакам халатности (статья 293 УК России). Сотрудникам предстоит выяснить и установить обстоятельства произошедшего в ходе проведения следственных мероприятий. Требуется, изучить документацию, опросить семью пострадавшей девочки, предполагаемых свидетелей, администрацию и ответственных за отлов беспризорных животных. В обязательном порядке будет также проведения судмедэкспертиза в отношении малышки.

По результатам проверки будет дана правовая оценка.

О факте нападения Mkset писал накануне.

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