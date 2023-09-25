Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на ребёнка в Уфе

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Пострадавшей оказалась 4-летняя девочка. Бездомное животное несколько раз укусило ребёнка, которому впоследствии понадобилась помощь медиков. Сейчас её жизнь находится в безопасности. Собакой же занялась служба отлова.
Следственный комитет Кировского района запустил проверку по признакам халатности (статья 293 УК России). Сотрудникам предстоит выяснить и установить обстоятельства произошедшего в ходе проведения следственных мероприятий. Требуется, изучить документацию, опросить семью пострадавшей девочки, предполагаемых свидетелей, администрацию и ответственных за отлов беспризорных животных. В обязательном порядке будет также проведения судмедэкспертиза в отношении малышки.
По результатам проверки будет дана правовая оценка.
О факте нападения Mkset писал накануне.