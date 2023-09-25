Следственный комитет организовал проверку по факту нападения на ребёнка в Уфе

Следственный комитет Кировского района запустил проверку по признакам халатности (статья 293 УК России). Сотрудникам предстоит выяснить и установить обстоятельства произошедшего в ходе проведения следственных мероприятий. Требуется, изучить документацию, опросить семью пострадавшей девочки, предполагаемых свидетелей, администрацию и ответственных за отлов беспризорных животных. В обязательном порядке будет также проведения судмедэкспертиза в отношении малышки.