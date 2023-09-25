Прокуратура Башкирии внесла представление министру за нарушения

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Нарушения коснулись выдачи участков земли многодетным семьям. Как выяснила прокуратура, в регионе получить участок под строительство имеют право 14 000 льготных семей. Однако скорость формирования этих участков находится на относительно низком уровне. Так, например, в прошлом году землю смогли получить лишь 5% семей.
Помимо этого, прокуратура также выявила просрочку по проверке заявлений от жителей республики о постановке на учёт для получения единовременных выплат. Срок задержки составил около 20 дней. Однако и это ещё не всё. Минземимущества также незаконно выдало землю в 53 гектара третьим лицам. Прокуратура направила в суд иск об аннулировании сделки и возврате земельного участка.
Полянская была привлечена к дисциплинарной ответственности.
Ранее мы писали о том, что на заместителя главы Благовещенского района планировал подать в суд депутат городского совета Благовещенска.