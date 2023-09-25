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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Прокуратура Башкирии внесла представление министру за нарушения

Прокуратура Башкирии внесла представление министру за нарушения

25 сентября 2023, 13:55
Фото: Станислав Шемелов / 1MI
По итогам прокурорской проверки, нарушения были выявлены в работе министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской. Об это рассказали в пресс-службе надзорного ведомства сегодня, 25 сентября.

Нарушения коснулись выдачи участков земли многодетным семьям. Как выяснила прокуратура, в регионе получить участок под строительство имеют право 14 000 льготных семей. Однако скорость формирования этих участков находится на относительно низком уровне. Так, например, в прошлом году землю смогли получить лишь 5% семей.

Помимо этого, прокуратура также выявила просрочку по проверке заявлений от жителей республики о постановке на учёт для получения единовременных выплат. Срок задержки составил около 20 дней. Однако и это ещё не всё. Минземимущества также незаконно выдало землю в 53 гектара третьим лицам. Прокуратура направила в суд иск об аннулировании сделки и возврате земельного участка.

Полянская была привлечена к дисциплинарной ответственности.

#Происшествия#Прокуратура Башкирии#Анна Савельева#Нарушения#Министр#Земельные отношения#Наталья Полянская#Льготные семьи#Земельный участок#Единовременные выплаты#Дисциплинарная ответственность
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