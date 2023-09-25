Прокуратура Башкирии внесла представление министру за нарушения

Помимо этого, прокуратура также выявила просрочку по проверке заявлений от жителей республики о постановке на учёт для получения единовременных выплат. Срок задержки составил около 20 дней. Однако и это ещё не всё. Минземимущества также незаконно выдало землю в 53 гектара третьим лицам. Прокуратура направила в суд иск об аннулировании сделки и возврате земельного участка.