Полицейские накрыли нарколабораторию и нашли скрывавшегося убийцу в Уфе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщает следствие, двое братьев организовали производство наркотиков в одном из помещений гаражного кооператива. Необходимые вещества и оборудование им бесконтактным способом передавал так называемый куратор, личность которого неизвестна. Таким же способом передавался и уже готовый продукт.
При обыске сотрудниками МВД было изъято всё оборудование и необходимые при производстве вещества, вместе с этим было также обнаружено не менее 5,5 кг мефедрона. Однако и это ещё не всё: в собственности злоумышленников оказались два автомата и боеприпасы.
В ходе расследования причастности мужчин к деятельности, нарушающей действующий закон, полицейские выяснили, что один из задержанных оказался причастен к убийству. Как признался сам обвиняемый, в мае прошлого года он хотел протестировать в лесу приобретённый незаконным способом пистолет, однако там его заметил случайный прохожий. Решив избавиться от свидетеля, преступник застрелил его, а от оружия избавился.
На данный момент Следственный комитет проводит расследования по признакам уголовных преступлений по статьям 105 и 228.1 УК России. Под вопросом стоит возбуждение уголовного дела по статье 222 УК России. Как сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России, злоумышленников ждёт заключение под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Салавате правоохранительные органы накрыли подпольное производство водки, которую представляли под видом известных брендов.