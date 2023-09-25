Полицейские накрыли нарколабораторию и нашли скрывавшегося убийцу в Уфе

При обыске сотрудниками МВД было изъято всё оборудование и необходимые при производстве вещества, вместе с этим было также обнаружено не менее 5,5 кг мефедрона. Однако и это ещё не всё: в собственности злоумышленников оказались два автомата и боеприпасы.