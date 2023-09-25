Первые морозы накроют Башкирию уже на этой неделе

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Синоптики прогнозируют похолодание уже на вторник, 26 сентября. Столбики термометров опустятся до +18, +20 градусов днём и до +9 градусов ночью. Солнечной погоды ожидать не стоит, а вот небольшого дождя — вполне.
В среду, 27 сентября, максимальная температура составит +18 градусов, а вот в преддверии выходных станет ещё прохладнее — до +16 градусов.
В субботу и воскресенье в Уфе ожидается небольшое потепление до +20 градусов днём и +10 ночью. В горных районах республики в это же время столбики термометров опустятся дло -2 градусов.