mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Первые морозы накроют Башкирию уже на этой неделе

25 сентября 2023, 12:50
По данным «Гисметео», последняя неделя сентября станет завершением «бабьего лета».

Синоптики прогнозируют похолодание уже на вторник, 26 сентября. Столбики термометров опустятся до +18, +20 градусов днём и до +9 градусов ночью. Солнечной погоды ожидать не стоит, а вот небольшого дождя — вполне.

В среду, 27 сентября, максимальная температура составит +18 градусов, а вот в преддверии выходных станет ещё прохладнее — до +16 градусов.

В субботу и воскресенье в Уфе ожидается небольшое потепление до +20 градусов днём и +10 ночью. В горных районах республики в это же время столбики термометров опустятся дло -2 градусов.

#Общество#Башкирия#Уфа#Погода#Дождь#Новости Башкирии#Анна Савельева#Похолодание#Температура#Гисметео
Подпишитесь
Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем
Сегодня, 13:46
Фото. «Как бомжей на вокзале»: экс-депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы
Сегодня, 09:34
Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии
Сегодня, 06:22
Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии
Сегодня, 07:10
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Вчера, 07:54
Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу
Сегодня, 10:32