Перспективные решения компании «БАС» изменят беспилотные технологии в РФ

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В сентябре, в рамках международного форума Kazan Digital Week, было подписано соответствующее соглашение. На встрече присутствовал заместитель премьера Татарстана Роман Шайхутдинов, пишет inkazan.ru.
Напомним, ООО «БАС» создано ключевыми игроками отечественного рынка беспилотников. Это АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
После подписания трехстороннего соглашения «БАС» продолжит цифровую трансформацию беспилотной авиации, направленную на её дальнейшее развитие. Так, в Татарстане планируют создать центр подготовки пилотов БАС. В будущем полёты беспилотников будут интегрированы в городскую среду, процесс автоматизируют, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что в задачи новой отрасли входят не только разработка и производство беспилотников, но и их эффективное применение, а также подготовка кадров. Он отметил важность использования наработок Иннополиса в реальных сценариях применения беспилотных авиасистем именно в Татарстане. После этого лучшие решения будут масштабированы на другие субъекты РФ.
По словам Варятченко, рынку нужны перспективные и уже проверенные решения, — у Иннополиса они есть. Более того, они уже готовы к внедрению в промышленное производство, в том числе на федеральном уровне.
Все подписавшие соглашение стороны будут участвовать в разработке, тестировании и отборе технологий для производства беспилотников и оборудования для них, в том числе навесного. Ключевая задача такого сотрудничества — достижение технологического суверенитета России в данной отрасли.
Руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов подчеркнул, что беспилотные авиасистемы становятся высокотехнологичной отраслью. Он акцентировал внимание на соответствующем опыте, имеющемся у ОЭЗ и позволяющем реализовать проекты любой сложности.
Замдиректора Университета Иннополис Искандер Бариев рассказал, что часть разработок Центра беспилотных технологий, работающего на территории вуза, уже пошла в серию. Он сообщил, что в центре разрабатываются не только воздушные, но и наземные, а также водные дроны. В Университете будут анализировать рынок и займутся разработкой нормативной технической и правовой базы.
В Казани также состоялась встреча представителей ООО «БАС» с руководством Татарстана. На ней обсуждались вопросы применения беспилотников в регионе и создания регионального центра компании «БАС».