Перспективные решения компании «БАС» изменят беспилотные технологии в РФ

Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что в задачи новой отрасли входят не только разработка и производство беспилотников, но и их эффективное применение, а также подготовка кадров. Он отметил важность использования наработок Иннополиса в реальных сценариях применения беспилотных авиасистем именно в Татарстане. После этого лучшие решения будут масштабированы на другие субъекты РФ.