Переход на электромобили станет будущим автоиндустрии

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Основатель дилерского центра Tesla в России, Алексей Еремчук, рассказал о том, как обычные автомобили наносят вред окружающей среде и когда люди перейдут на электромобили.
«Сейчас мы находимся на стадии, которая была здесь 100 лет назад, когда великие города мира страдали от „навозного кризиса“. Тогда это была проблема, вызванная использованием лошадей для транспортировки», — объяснил Еремчук в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта по автомобилям, в то время проблема казалась безнадежной, но она решилась с появлением общественного транспорта и автомобилей. Со временем и автомобили стали проблемой: они загрязняют окружающую среду и вредят здоровью людей.
«Автомобили выбрасывают в атмосферу вещества, которые способствуют изменению климата. Технологиям нужно сделать новый шаг вперед. И этим шагом станут электромобили. Это неизбежное развитие для улучшения экологической ситуации во всем мире», — подчеркнул собеседник.
Еремчук считает, что через 10 лет электромобили станут основными средствами передвижения в крупных городах.
«Но полная замена потребует времени: на дорогах уже много обычных автомобилей. Кроме того, необходимо учесть, что некоторые виды транспорта, такие как грузовики и самолеты, продолжат использовать топливо еще достаточно долго», — заключил эксперт по автомобилям.