Переход на электромобили станет будущим автоиндустрии

«Сейчас мы находимся на стадии, которая была здесь 100 лет назад, когда великие города мира страдали от „навозного кризиса“. Тогда это была проблема, вызванная использованием лошадей для транспортировки», — объяснил Еремчук в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».