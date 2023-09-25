Объявлены итоги XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

— Работ в спецноминации «Научпоп про мобилу» не так много, но все они познавательные и интересные. Журналисты просто рассказывают о сложном, стараются заинтересовывать читателя, работая в жанрах комиксов, инструкций, юмористического сказа. Благодаря таким поучительным материалам люди начинают лучше разбираться в мобильной связи и убеждаются в ее безопасности, радиофобия теряет всякий смысл, а шапочки из фольги становятся реквизитом, — прокомментировала руководитель направления корпоративных коммуникаций, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.