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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году

Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году

25 сентября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Рассказываем, кому и насколько проиндексируют пенсии.

В следующем году страховые выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,5%. А именно по уровню инфляции, который заложен в макропрогнозе Минэкономики.

В среднем пенсионеры будут получать около 23,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Также предполагается рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

Отметим, что проект бюджета Социального фонда на 2023–2026 годы был одобрен 22 сентября на заседании правительства.

Ранее в Башстате заявляли о сокращении числа пенсионеров. По данным ведомства, их число снижается вот уже 11 месяц подряд, а за год в республике стало на 17 тысяч пенсионеров меньше. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.

В то же время пенсии растут не существенно. В среднем граждане в августе получали 19 119 рублей, год назад — на 1 167 рублей меньше. О том, как рассчитать свою пенсию Mkset рассказывал здесь.

Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии
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#Экономика#Элина Сайфранова#Пенсионеры#Пенсия#Пенсионер#Пенсионерка#Пенсионная система
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