Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году

Ранее в Башстате заявляли о сокращении числа пенсионеров. По данным ведомства, их число снижается вот уже 11 месяц подряд, а за год в республике стало на 17 тысяч пенсионеров меньше. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.