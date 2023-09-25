Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В следующем году страховые выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,5%. А именно по уровню инфляции, который заложен в макропрогнозе Минэкономики.
В среднем пенсионеры будут получать около 23,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.
Также предполагается рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.
Отметим, что проект бюджета Социального фонда на 2023–2026 годы был одобрен 22 сентября на заседании правительства.
Ранее в Башстате заявляли о сокращении числа пенсионеров. По данным ведомства, их число снижается вот уже 11 месяц подряд, а за год в республике стало на 17 тысяч пенсионеров меньше. По сравнению с июлем, в августе этого года их стало меньше на 933 человека. В августе в Башкирии проживало 1 млн 509 пенсионеров.
В то же время пенсии растут не существенно. В среднем граждане в августе получали 19 119 рублей, год назад — на 1 167 рублей меньше. О том, как рассчитать свою пенсию Mkset рассказывал здесь.