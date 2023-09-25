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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Насколько вырастет коммуналка в Башкирии в 2024 году

Насколько вырастет коммуналка в Башкирии в 2024 году

25 сентября 2023, 15:32
Фото: Ольга Лузина
Министерство экономики опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Согласно изложенной в документе информации, в предстоящем году цены на оплату коммунальных услуг возрастут до 9,8%. В последующие два года индексация составит 5,7% и 4%. Окончательное решение о размере тарифом примут региональные власти. Соблюдение нормы будет контролировать Федеральная антимонопольная служба.

Из этого выходит, что, например, семья из трёх человек, имеющая жилплощадь в 50 м², по повышенному тарифу будет отдавать на оплату жилищно-коммунальных услуг на 500-550 рублей больше, чем на настоящий момент.

Как объяснили в министерстве экономики, это вынужденная мера, поскольку повышения тарифов не происходило уже на протяжении полутора года, а инфраструктура нуждается в совершенствовании, чтобы сократить количество коммунальных аварий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

#Экономика#Башкирия#Анна Савельева#Коммуналка#Оплата коммунальных услуг#Индексация#Тарифы#Жилищно-коммунальные услуги
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