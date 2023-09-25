Насколько вырастет коммуналка в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Согласно изложенной в документе информации, в предстоящем году цены на оплату коммунальных услуг возрастут до 9,8%. В последующие два года индексация составит 5,7% и 4%. Окончательное решение о размере тарифом примут региональные власти. Соблюдение нормы будет контролировать Федеральная антимонопольная служба.
Из этого выходит, что, например, семья из трёх человек, имеющая жилплощадь в 50 м², по повышенному тарифу будет отдавать на оплату жилищно-коммунальных услуг на 500-550 рублей больше, чем на настоящий момент.
Как объяснили в министерстве экономики, это вынужденная мера, поскольку повышения тарифов не происходило уже на протяжении полутора года, а инфраструктура нуждается в совершенствовании, чтобы сократить количество коммунальных аварий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказали о том, кто из жителей Башкирии сможет получить прибавку к пенсии в 2024 году.