Копейка за смерть ребёнка: матери жертв ДТП в Башкирии получили компенсации

Трагедия произошла летом прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23-летний Марс Г. сел за руль автомобиля и насмерть сбил четырёх молодых девушек. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а также обязательство выплатить денежную компенсацию в 1 млн. рублей для каждой семьи.