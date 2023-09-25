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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Копейка за смерть ребёнка: матери жертв ДТП в Башкирии получили компенсации

Копейка за смерть ребёнка: матери жертв ДТП в Башкирии получили компенсации

25 сентября 2023, 12:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инициатор смертельной аварии в Бакалах начал выплачивать семьям погибших предписанные судом компенсации.

Трагедия произошла летом прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23-летний Марс Г. сел за руль автомобиля и насмерть сбил четырёх молодых девушек. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а также обязательство выплатить денежную компенсацию в 1 млн. рублей для каждой семьи.

Впоследствии Верховный суд РБ уменьшил обозначенный срок до 11 лет. Сейчас же осуждённый и вовсе подал кассационную жалобу о пересмотре приговора. Марс намерен добиться смягчения назначенного ему наказания в виде перевода в колонию-поселение. Помимо этого, мужчина также хочет сократить срок заключения и уменьшить размер выплат для семей погибших.

Мамы девушек рассказали, что в качестве компенсации от виновника ДТП они получили в буквальном смысле копейки — самая большая сумма, полученная одной из женщин, составила 18 руб. 74 к. Другие же получили от 1 до 6 копеек. Об этом сообщила программа «Честно говоря».

Видео: t.me/govoryachestno
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