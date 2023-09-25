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«Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы

«Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы

25 сентября 2023, 09:34
Фото: Мэрия Уфы
Речь идет об автотранспортном колледже Уфы, где не так давно преподавательница обмотала голову ученика скотчем. Выяснилось, что эта проблема в колледже не единственная — студентов в заведении обучают «как бомжей на вокзале».

Депутат Госсобрания Лия Хафизова показала в каких условиях обучают студентов Уфимского автотранспортного колледжа. С письмом к ней обратился один из родителей студентов.

Судя по фотографиям, обстановка колледжа ужасающая: заделанные чем попало дырки в полу и стенах, обшарпанные полы, старые парты и грязные классы.

Плакат над доской «Будущее нашей экономики — в повышении эффективности» прямиком отсылает нас к эпохе СССР. Согласитесь, сложно думать об эффективности и будущем экономики в таких условиях.

Со слов родителей, в колледже нет ни одной интерактивной доски, электронного дневника, проектора, а также столовой, буфета и раздевалки. Спортзал несмотря на его наличие, также оставляет желать лучше.

Родитель рассказывает, что в школе за успеваемостью ребенка можно было посмотреть в электронном дневнике, как и здания на дом. Классы, в которых обучались дети, были чистые, была возможность перекусить в буфете и полноценно пообедать в столовой, а верхнюю одежду — оставить в раздевалке.

— Тут всего этого нет. Детей обучают как бомжей на вокзале. Стены колледжа ремонт не видели со времён распада СССР, — передает слова одного из родителя Лия Хафизова.

В то же время отмечается, что преподаватели в колледже «очень хорошие» и дети идут на занятия с охотой.

Напомним, что Уфимский автотранспортный колледж не в первый раз попадает в скандал. Так, учебный год начался с опубликованного в сети видео, на котором преподавательница обматывает голову ученика скотчем.

Руководство колледжа несмотря на то, что женщину уволили, встало на ее сторону, заявив, что студент сам все спровоцировал. С тем, что преподавательница поступила непедагогично спросить не стали, однако вопрос ее дальнейшего трудоустройства будет решаться совместно с министерством образования и науки РБ. Кроме того, женщине оказывается психологическая помощь. О состоянии студента директор колледжа не информирует.

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#Видео#Элина Сайфранова
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