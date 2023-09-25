«Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы

Руководство колледжа несмотря на то, что женщину уволили, встало на ее сторону, заявив, что студент сам все спровоцировал. С тем, что преподавательница поступила непедагогично спросить не стали, однако вопрос ее дальнейшего трудоустройства будет решаться совместно с министерством образования и науки РБ. Кроме того, женщине оказывается психологическая помощь. О состоянии студента директор колледжа не информирует.