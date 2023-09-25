Хирург рассказал о признаках кишечного кровотечения

Как пишет NEWS.ru, болевые ощущения в области живота, сопровождающиеся рвотой, похожей по внешнему виду на кофейную гущу, наиболее характерны для кишечного кровотечения. Однако врач Умнов выделил и ряд других состояний, при которых могут возникать боли в животе. Например, боль в эпигастральной области может указывать на тромбоз верхней брыжеечной артерии или мерцательную аритмию. Кроме того, регулярное употребление алкоголя и жирной пищи может вызвать боли в животе и свидетельствовать о развитии острого панкреатита. Но кишечное кровотечение является наиболее опасным для жизни состоянием.