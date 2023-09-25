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Хирург рассказал о признаках кишечного кровотечения

25 сентября 2023, 10:40
Врач-хирург Александр Умнов поделился знаниями о болях в области живота и связанных с ними проблемах здоровья. По его словам, данный симптом может указывать на наличие язвы желудка или кишечного кровотечения. Последнее состояние может быть чрезвычайно опасным.

Как пишет NEWS.ru, болевые ощущения в области живота, сопровождающиеся рвотой, похожей по внешнему виду на кофейную гущу, наиболее характерны для кишечного кровотечения. Однако врач Умнов выделил и ряд других состояний, при которых могут возникать боли в животе. Например, боль в эпигастральной области может указывать на тромбоз верхней брыжеечной артерии или мерцательную аритмию. Кроме того, регулярное употребление алкоголя и жирной пищи может вызвать боли в животе и свидетельствовать о развитии острого панкреатита. Но кишечное кровотечение является наиболее опасным для жизни состоянием.

Если боли в эпигастральной области будет сопровождаться рвотой, напоминающей темную и густую кофейную гущу, черным стулом, бледностью кожи, учащенным сердцебиением и снижением артериального давления, это может указывать на серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, связанные с кровотечением. Такие случаи требуют незамедлительного вмешательства врачей.

Эксперт отметил, что у пожилых людей боли в животе могут быть связаны с паралитической кишечной непроходимостью, вызванной замедлением двигательной активности кишечника. Однако такое состояние может быть успешно вылечено с использованием клизм и назначением слабительных препаратов.

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