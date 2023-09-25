Денис Сафин: Приоритеты «Уральской Стали» связаны с развитием Новотроицка

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:17
«Уральская Сталь» — это градообразующее предприятие Новотроицка, которое считается крупнейшим работодателем Оренбургской области. Поэтому в работе комбината важное место занимает деятельность, направленная не только на сохранение безопасных и комфортных условий труда, но и на формирование в городе достойных условий для самореализации и досуга горожан. Стратегической целью социальных инвестиций на предприятии считают прекращение оттока из Новотроицка молодых жителей города. Признаки этого явления в Новотроицке фиксируют уже в течение нескольких последних десятилетий, пишет mk.ru.
Сообщается, что перечень осуществленных компанией проектов по развитию современной городской инфраструктуры насчитывает строительство ледового дворца, ремонт ряда детских образовательных учреждений и Дворца культуры, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Результатом реализации еще одной инициативы Дениса Сафина стала совместная подготовка мастер-плана Новотроицка, к которой приступил комбинат с администрацией Новотроицка. Все положения этого плана будут рассмотрены его авторами и согласованы с жителями города.
«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди», — подчеркнул Денис Сафин. Поэтому гендиректор «Уральской Стали» считает, что одной из наиболее насущных задач предприятия остается прекращение оттока жителей из Новотроицка. Именно с этой целью в «Уральской Стали» решили обратиться к принципам «новой эстетики»: и на предприятии, и в городе. Кроме того, указал Сафин, есть намерения построить современное и комфортное жилье для сотрудников комбината.
В 2023 году по распоряжению Дениса Сафина в компании дважды увеличивали заработные платы работникам комбината. В августе зарплата металлургов прошла индексацию по новой системе. Это означает, что средний размер заработка на десятитысячном металлургическом предприятии достиг уровня 80 тысяч рублей в месяц, и этот показатель на 30% превосходит средние данные по области.
К тому же на протяжении многих лет комбинат ведет активную совместную работу с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС. Именно благодаря этому у студентов есть возможность под руководством опытных металлургов осуществлять совместные проекты на производстве. В состав холдинга также входит Загорский трубный завод (ЗТЗ), расположенный в подмосковном городе Пересвет. Это предприятие сотрудничает с Сергиево-Посадским колледжем, на базе которого функционирует Ресурсный центр ЗТЗ. Здесь можно готовить востребованных специалистов с гарантией предоставления им рабочих мест сразу после вручения дипломов: через механизм целевых договоров.