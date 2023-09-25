Денис Сафин: Приоритеты «Уральской Стали» связаны с развитием Новотроицка

«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди», — подчеркнул Денис Сафин. Поэтому гендиректор «Уральской Стали» считает, что одной из наиболее насущных задач предприятия остается прекращение оттока жителей из Новотроицка. Именно с этой целью в «Уральской Стали» решили обратиться к принципам «новой эстетики»: и на предприятии, и в городе. Кроме того, указал Сафин, есть намерения построить современное и комфортное жилье для сотрудников комбината.