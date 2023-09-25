Дебошир на самолёте, нападение собаки на ребёнка и пожар в центре Уфы

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
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Updated Сегодня, 17:04
В мэрии на пост начальника Управления развития территории Уфы назначили Руслана Асанова, ранее работавшего в органах внутренних дел и наркоконтроля.
Власти Башкирии сделали важное заявление о предоставлении льгот для семей участников СВО. С вопросом о действии льгот к властям обратилась одна из жительниц республики, столкнувшаяся с несоблюдением предоставленных её ребёнку прав.
Стало известно, кто из жителей Башкирии сможет получить прибавку к пенсии в 2024 году.
Экс-депутат Госсобрания Лия Хафизова наглядно показала, в каких условиях приходится обучаться студентам Уфимского автотранспортного колледжа, который ранее привлёк огромное внимание общественности из-за того, что одна преподавательниц обмотала голову обучающегося скотчем.
Уфимец устроил дебош на борту самолёта, летевшего в Уфу из Санкт-Петербурга. Неадекватного пассажира после приземления сразу же забрали в дежурную часть.
В МЧС рассказали, как нужно вести себя при столкновении с медведем, чтобы эта встреча не окончилась трагедией.
Следственный комитет начал проверку признакам халатности в связи с нападением бездомной собаки на 4-летнюю девочку.
Стало известно, насколько вырастет оплата услуг ЖКХ для жителей Башкирии в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве экономики.
Из многоэтажного дома в центре Уфы были эвакуированы 150 человек. На место происшествия выехал отряд пожарных.