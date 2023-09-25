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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Дебошир на самолёте, нападение собаки на ребёнка и пожар в центре Уфы

Дебошир на самолёте, нападение собаки на ребёнка и пожар в центре Уфы

25 сентября 2023, 17:02
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Главные события 25 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

В мэрии на пост начальника Управления развития территории Уфы назначили Руслана Асанова, ранее работавшего в органах внутренних дел и наркоконтроля.

Власти Башкирии сделали важное заявление о предоставлении льгот для семей участников СВО. С вопросом о действии льгот к властям обратилась одна из жительниц республики, столкнувшаяся с несоблюдением предоставленных её ребёнку прав.

Экс-депутат Госсобрания Лия Хафизова наглядно показала, в каких условиях приходится обучаться студентам Уфимского автотранспортного колледжа, который ранее привлёк огромное внимание общественности из-за того, что одна преподавательниц обмотала голову обучающегося скотчем.

Уфимец устроил дебош на борту самолёта, летевшего в Уфу из Санкт-Петербурга. Неадекватного пассажира после приземления сразу же забрали в дежурную часть.

В МЧС рассказали, как нужно вести себя при столкновении с медведем, чтобы эта встреча не окончилась трагедией.

Следственный комитет начал проверку признакам халатности в связи с нападением бездомной собаки на 4-летнюю девочку.

Стало известно, насколько вырастет оплата услуг ЖКХ для жителей Башкирии в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве экономики.

Из многоэтажного дома в центре Уфы были эвакуированы 150 человек. На место происшествия выехал отряд пожарных.

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