Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу

Планка, которую ставят производителям, ожидаемо высока: натуральные составы, чистый вкус, высокое качество без экономии на ингредиентах. В компании есть специальные таблицы проверки состава, в которых отражены запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Добавим, что после проверки проводятся опросы, «слепые» дегустации, причем нередко состав и вкусовые качества дорабатываются во имя лучшего результата. Ассортимент «Жизньмарта» постоянно пополняется и дорабатывается — к слову, сеть также вводит товары под собственной торговой маркой — в том числе за счет обратной связи от посетителей (в приложении или через QR-код на товаре). Это помогает успешно конкурировать с большинством популярных гипермаркетов и выделяться на их фоне за счет разнообразия представленной продукции. Так, например, в уфимском «Жизньмарте» можно недорого купить гречишный хлеб, йогурт из овечьего молока, сырный трюфель, апельсиновый соус с чили или, скажем, авторскую халву с соленой карамелью. Добавим, что здесь есть и постоянные позиции, которые неизменно пользуются популярностью среди покупателей — например, онигири и сэндвичи.