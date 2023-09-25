Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Казалось бы, Уфу не удивить магазинами с готовой едой — их немало, причем не только в центре города и не только с акцентом на национальную башкирскую кухню. И тем не менее даже в условиях такой высокой конкуренции в столице Башкирии на удивление быстро прижилась франчайзинговая сеть «Жизньмарт». Первый магазин большого формата открылся в Уфе в ноябре прошлого года — и уже этим летом заработал первую прибыль, а в августе выручка за неделю составила 1 127 773 рубля. Как же удалось так быстро найти дорогу к сердцу уфимцев и в чем уникальность подхода «Жизньмарта»?
Для начала — познакомимся. «Жизньмарт» — это современный магазин полезной еды «у дома» с зоной кафе, где можно разогреть еду, купить горячие свежеприготовленные напитки у бариста и тут же перекусить. Также в числе услуг — экспресс-доставка. Около 20% ассортимента — готовая еда, готовая к употреблению здесь и сейчас. Как рассказали Mkset представители компании, за счет ИТ-технологий и общей идейной концепции им удалось наладить работу с продукцией, у которой небольшие сроки годности — от одного до трех дней (около 90% товаров поступает в магазин в готовом виде, 10% — в замороженном). При этом ассортимент на полках формируется по принципу «один лучший товар в каждой категории»:
— Мы не выкладываем один и тот же продукт под разными брендами, только один из каждой категории, но качественный и вкусный, лучший среди остальных. Вы наверняка сталкивались в супермаркетах с попытками выбрать что-то конкретное из нескольких десятков наименований одного и того же продукта. Мы сами делаем выбор за покупателя — и для нас, и для клиентов важно, чтобы на покупки в магазине уходило несколько минут, а не полчаса. В том числе поэтому мы не стали делать классические кассы с персоналом и организовали кассы самообслуживания. Поэтому среднее время посещения нашего магазина составляет около пяти минут.
Интересно, что ассортимент «Жизньмарта» большого формата отличается от региона к региону. При этом в каждом городе магазин отдает предпочтение местным производителям. Более того, любой локальный производитель может предложить «Жизньмарту» свою продукцию.
Планка, которую ставят производителям, ожидаемо высока: натуральные составы, чистый вкус, высокое качество без экономии на ингредиентах. В компании есть специальные таблицы проверки состава, в которых отражены запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Добавим, что после проверки проводятся опросы, «слепые» дегустации, причем нередко состав и вкусовые качества дорабатываются во имя лучшего результата. Ассортимент «Жизньмарта» постоянно пополняется и дорабатывается — к слову, сеть также вводит товары под собственной торговой маркой — в том числе за счет обратной связи от посетителей (в приложении или через QR-код на товаре). Это помогает успешно конкурировать с большинством популярных гипермаркетов и выделяться на их фоне за счет разнообразия представленной продукции. Так, например, в уфимском «Жизньмарте» можно недорого купить гречишный хлеб, йогурт из овечьего молока, сырный трюфель, апельсиновый соус с чили или, скажем, авторскую халву с соленой карамелью. Добавим, что здесь есть и постоянные позиции, которые неизменно пользуются популярностью среди покупателей — например, онигири и сэндвичи.
— Крупные поставщики, как правило, не берутся за такой персональный объем, как у нас, но маленькие, локальные поставщики — открыты к сотрудничеству. Мы начинаем с ними работать — они верят в наш рост, а мы верим в них. По мере открытия новых «Жизньмартов» небольшие поставщики имеют отличную возможность вырасти. Например, в Екатеринбурге есть фабрики, которые начинали работать вместе с нами, базируясь в маленьких помещениях по 50 квадратных метров. Сейчас это огромные цеха со штатом сотрудников по 100−150 человек. То есть это реальный шанс для скромных профессионалов, — уточняют представители компании.
В магазинах большого формата есть важные нюансы. Так, например, бесплатно доступны лед, питьевая вода и пледы, можно подзарядить смартфон. Если вам нужен пакет для покупок, вы можете взять его бесплатно, а можете заплатить 5 рублей — средства, вырученные таким образом, всецело отправляются на благотворительность (экопроект «Посади дерево», который реализуется командой компании в непосредственной близости от торговой точки). Кроме того, в магазинах есть полки с детскими товарами и фермерскими продуктами. Для малышей установлены занимательные бизиборды.
Первый магазин «Жизньмарт» открылся весной 2019 года, спустя всего четыре года сеть насчитывает больше 180 магазинов в 15 городах России, из них только один — собственный, все остальные — открыты партнерами по франшизе. Представители управляющей компании подчеркивают, что магазины по франшизе такие же крутые, как и их оригиналы, работают в рамках одного подхода и с тем же уровнем сервиса. Чтобы открыть «Жизньмарт» большого формата с доставкой и площадью 100-200 кв. м., необходимы 10-14 млн рублей. Этот проект расчетно может приносить в среднем 500-800 тыс. рублей в месяц.
Сейчас в Уфе открыт один магазин большого формата и еще три — в миниформате. Осенью планируется запустить еще один магазин большого формата в мкр. Зеленая Роща. Очевидно, что это только начало. Как отметили в компании, магазин на ул. Чернышевского, 88 всего за полгода после открытия достиг безубыточности и заработал первую прибыль. Добавим, что магазин летом не только зафиксировал рекордную выручку, но и продолжает ее увеличивать.
— В сентябре мы вышли на новые регионы: Пермь, Новосибирск и Магнитогорск, в планах — Казань, Самара, Красноярск, Сургут. Довольно много запросов из других стран — например, из Израиля, Турции, Аргентины. Сейчас «Жизньмарт» открывается в Дубае, планируем открыться в Казахстане.
Реклама ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах.Франчайзинг» erid: LjN8KKCEC