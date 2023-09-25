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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

150 человек были эвакуированы из дома в центре Уфы

150 человек были эвакуированы из дома в центре Уфы

25 сентября 2023, 15:57
Фото: Станислав Шемелов / 1MI
Происшествие случилось сегодня, 25 сентября, вблизи «Гостиного двора».

В многоквартирном доме №4 на Верхнеторговой площади сработал автоматический датчик, уведомляющий о возникновении пожара. После полученного сообщения на место оперативно выехала пожарная бригада.

На месте происшествия началась эвакуация местных жителей, в ходе который из здания вывели 150 человек. На данный момент пострадавших не обнаружено.

Сотрудники МЧС обследуют помещения на предмет возгорания. Как сообщает ведомство, в подъезде обнаружен запах гари.

Обстоятельства и подробности произошедшего пока неизвестны.

Напоминаем, что накануне из-за сообщения о пожаре были эвакуированы посетители торгового центра ХБК.

#Происшествия#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Эвакуация#МЧС#Анна Савельева
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