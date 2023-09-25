150 человек были эвакуированы из дома в центре Уфы

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В многоквартирном доме №4 на Верхнеторговой площади сработал автоматический датчик, уведомляющий о возникновении пожара. После полученного сообщения на место оперативно выехала пожарная бригада.
На месте происшествия началась эвакуация местных жителей, в ходе который из здания вывели 150 человек. На данный момент пострадавших не обнаружено.
Сотрудники МЧС обследуют помещения на предмет возгорания. Как сообщает ведомство, в подъезде обнаружен запах гари.
Обстоятельства и подробности произошедшего пока неизвестны.
Напоминаем, что накануне из-за сообщения о пожаре были эвакуированы посетители торгового центра ХБК.