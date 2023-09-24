«Задохнёмся и вымрем» — Жители Башкирии массово жалуются из-за мусорного полигона

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
«На всех улицах населённого пункта невыносимо дышать» — так охарактеризовала ситуацию в Мишкино Анна Б. По её словам, летом там произошёл пожар, однако мусор до сих пор тлеет, не давая покоя местным жителям.
Анну Б. поддержали земляки. Например, Наталья Ш. написала, что едкий запах и дым появляются как осенью, так и летом. А Светлана Г. поделилась фотографиями происходящего. На них видно, что на большой площади в беспорядочном виде на земле лежит мусор. Он никаким образом не сортирован — это и полиэтилен, и резина, и бумага, и пищевые отходы.
Другие неравнодушные граждане были более категоричными. Ильвира А. написала, что полигон приведёт к тому, что «Мишки задохнётся и вымрет». Наталья Ш, взывая о помощи, задаётся вопросом: «Как жить в таких условиях нам и нашим детям?».
На данный момент реакции органов власти не последовало.
Мы обратились за уточняющей информацией в администрацию Мишкинского района.
Ранее прокуратуре удалось заставить чиновников из Миякинского района привести в порядок мусорные контейнеры.