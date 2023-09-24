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Жители обратились к Радию Хабирову из-за состояния мусорного полигона

«Задохнёмся и вымрем» — Жители Башкирии массово жалуются из-за мусорного полигона

24 сентября 2023, 03:31

Жители обратились к Радию Хабирову из-за состояния мусорного полигона

Недавно на крупной свалке произошёл пожар

«На всех улицах населённого пункта невыносимо дышать» — так охарактеризовала ситуацию в Мишкино Анна Б. По её словам, летом там произошёл пожар, однако мусор до сих пор тлеет, не давая покоя местным жителям.

Анну Б. поддержали земляки. Например, Наталья Ш. написала, что едкий запах и дым появляются как осенью, так и летом. А Светлана Г. поделилась фотографиями происходящего. На них видно, что на большой площади в беспорядочном виде на земле лежит мусор. Он никаким образом не сортирован — это и полиэтилен, и резина, и бумага, и пищевые отходы.

Депрессивные пейзажи мусорного полигона в МишкиноДепрессивные пейзажи мусорного полигона в Мишкино
Депрессивные пейзажи мусорного полигона в Мишкино
Фото: Светлана Г. / vk.com

Другие неравнодушные граждане были более категоричными. Ильвира А. написала, что полигон приведёт к тому, что «Мишки задохнётся и вымрет». Наталья Ш, взывая о помощи, задаётся вопросом: «Как жить в таких условиях нам и нашим детям?».

На данный момент реакции органов власти не последовало.

Мы обратились за уточняющей информацией в администрацию Мишкинского района.

Ранее прокуратуре удалось заставить чиновников из Миякинского района привести в порядок мусорные контейнеры.

#Общество#Мусор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишкинский район
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