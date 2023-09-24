«Задохнёмся и вымрем» — Жители Башкирии массово жалуются из-за мусорного полигона

Анну Б. поддержали земляки. Например, Наталья Ш. написала, что едкий запах и дым появляются как осенью, так и летом. А Светлана Г. поделилась фотографиями происходящего. На них видно, что на большой площади в беспорядочном виде на земле лежит мусор. Он никаким образом не сортирован — это и полиэтилен, и резина, и бумага, и пищевые отходы.