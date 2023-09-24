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Жители Башкирии считают, что птицефабрика демонстрирует безнаказанность

«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики

24 сентября 2023, 07:54

Жители Башкирии считают, что птицефабрика демонстрирует безнаказанность

Ранее скандальное предприятие подверглось проверкам.

«Похоже на провокацию. Показательное действие, демонстрирующее безнаказанность», — так комментирует картину автор видео, на котором демонстрируется вываленный по дороге птичий помёт.

Речь идёт о селе Марьевка Стерлитамакского района. Судя по всему, техника, вывозившая отходы разведения птиц, проехала с открытыми бортами.

По версии местных жителей, это Стерлитамакская птицефабрика мстит им, вываливая птичий помёт на дорогу. Дело в том, что ранее жители села Марьевка обращались на действия птицефабрики «Ашкадарская» к главе Следственного комитета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также министру экологии России. Глава Роспотребнадзора поручила территориальному органу провести проверку совместно с прокуратурой республики.

Видео: t.me/green_shield
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Возможность того, что отходы вывалены по дороге случайно, крайне низка, говорит автор видео. По его словам, помёт разбросан именно вокруг села. А начинается это с границы с Буриказгановским сельсоветом. Мужчина, снимавший видео, по следам доехал до самосвала, с кузова которого сыпется и капает навоз.

По информации СПАРК, сейчас птицефабрикой «Ашкадарская» владеет банк непрофильных активов «Траст», ранее выкупивший предприятие у ликвидированного холдинга «Русское зерно». По другим данным, сейчас «Ашкадарской» владеет корпорация «Черкизово» через агропромышленный холдинг АПК «Михайловский».

#Общество#Видео#Экология#Стерлитамак#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Птицефабрика#Стерлитамакский район
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