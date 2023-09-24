«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики

Возможность того, что отходы вывалены по дороге случайно, крайне низка, говорит автор видео. По его словам, помёт разбросан именно вокруг села. А начинается это с границы с Буриказгановским сельсоветом. Мужчина, снимавший видео, по следам доехал до самосвала, с кузова которого сыпется и капает навоз.