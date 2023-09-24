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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Собака напала на ребёнка в Уфе

В центре Уфы бродячая собака напала на ребёнка

24 сентября 2023, 09:17
Фото: Midjourney

Собака напала на ребёнка в Уфе

Пришлось вызвать скорую

Как стало известно из соцсетей, стая бродячих собак набросилась на ребёнка. Дело произошло в центре Уфы — у дома №56 на улице Пушкина (рядом с перекрёстком с улицей Аксакова).

Как передают местные жители, дело произошло во дворе средь бела дня. Для оказания помощи ребёнку пришлось вызвать скорую.

Мы попытались уточнить информацию в полиции, министерстве здравоохранения и управлении гражданской защиты, но пока что ответа не поступило.

Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак
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#Общество#Уфа#Новости Уфы#Происшествие#Идэль Гумеров#Бродячие собаки
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