В центре Уфы бродячая собака напала на ребёнка

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как стало известно из соцсетей, стая бродячих собак набросилась на ребёнка. Дело произошло в центре Уфы — у дома №56 на улице Пушкина (рядом с перекрёстком с улицей Аксакова).
Как передают местные жители, дело произошло во дворе средь бела дня. Для оказания помощи ребёнку пришлось вызвать скорую.
Мы попытались уточнить информацию в полиции, министерстве здравоохранения и управлении гражданской защиты, но пока что ответа не поступило.