В Башкирии хотят реконструировать мост через речку за 58,87 млн рублей

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Ермекеевском районе Башкирии хотят ремонтировать мост через речку Тарказы длиной 29,1 метр. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает администрация Ермекеевского района.
В сумму 58,87 млн рублей заложены расход на ремонтные работы, НДС и 3% на «непредвиденные расходы». 98,5% планируют выделить из республиканского бюджета, 1,5% — из средств Ермекеевского района. Дорожное покрытие хотят сделать облегчённым, из асфальтобетонной смеси. Также проектируется одно примыкание к автомобильной дороге.
До строительно-монтажных работ проведены геодезические изыскания, межевание территории, инженерно-экологические работы. Для ремонта придётся отвести 208 квадратных метров земли личного подсобного хозяйства, а также переоборудовать кабельные линии связи «Башинформсвязи», линии электропередач и газовые трубы. Предполагается, что к 2031 году мост должен будет способен пропускать 225 автомобилей ежедневно.
Река Тарказы находится на юго-западе Башкирии. Она является притоком реки Ик, впадающей в Каму.