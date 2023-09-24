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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ермекеевском районе Башкирии собираются ремонтировать мост за 58,87 млн рублей

В Башкирии хотят реконструировать мост через речку за 58,87 млн рублей

24 сентября 2023, 12:36
Фото: 1MI

В Ермекеевском районе Башкирии собираются ремонтировать мост за 58,87 млн рублей

Непосредственно ремонтные работы готовы оценить в 49 млн рублей

В Ермекеевском районе Башкирии хотят ремонтировать мост через речку Тарказы длиной 29,1 метр. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает администрация Ермекеевского района.

В сумму 58,87 млн рублей заложены расход на ремонтные работы, НДС и 3% на «непредвиденные расходы». 98,5% планируют выделить из республиканского бюджета, 1,5% — из средств Ермекеевского района. Дорожное покрытие хотят сделать облегчённым, из асфальтобетонной смеси. Также проектируется одно примыкание к автомобильной дороге.

Так сейчас выглядит мост через речку ТарказыТак сейчас выглядит мост через речку Тарказы
Так сейчас выглядит мост через речку Тарказы
Фото: zakupki.gov.ru
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До строительно-монтажных работ проведены геодезические изыскания, межевание территории, инженерно-экологические работы. Для ремонта придётся отвести 208 квадратных метров земли личного подсобного хозяйства, а также переоборудовать кабельные линии связи «Башинформсвязи», линии электропередач и газовые трубы. Предполагается, что к 2031 году мост должен будет способен пропускать 225 автомобилей ежедневно.

Река Тарказы находится на юго-западе Башкирии. Она является притоком реки Ик, впадающей в Каму.

#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Ермекеевский район
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