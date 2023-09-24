В Башкирии хотят реконструировать мост через речку за 58,87 млн рублей

В сумму 58,87 млн рублей заложены расход на ремонтные работы, НДС и 3% на «непредвиденные расходы». 98,5% планируют выделить из республиканского бюджета, 1,5% — из средств Ермекеевского района. Дорожное покрытие хотят сделать облегчённым, из асфальтобетонной смеси. Также проектируется одно примыкание к автомобильной дороге.