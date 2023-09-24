Стала известна точная численность населения Башкирии

Среди всех муниципальных образований хуже других с населённостью в Фёдоровском, Ермекеевском и Зилаирском районе. В последнем население едва достигает 14,5 тысяч жителей. Среди поселений самое маленькое — Толпаровский сельсовет в Гафурийском районе (213 человек).