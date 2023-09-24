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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Стали известны самые населённые муниципалитеты Башкирии

Стала известна точная численность населения Башкирии

24 сентября 2023, 04:15
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Стали известны самые населённые муниципалитеты Башкирии

Обновлённую информацию предоставил Росстат

По обновлённой информации Росстата, население Башкирии на 1 января составляло 4 миллиона 77 тысяч 600 человек.

Среди муниципальных образований первое место естественным образом занимает столица региона — город Уфа. В столичном городском округе проживает 1 млн 180 тыс 979 человек.

При этом непосредственно в городской черте Уфы живёт 1 157 994 человека, остальные приписаны к сельскому населению.

На втором месте по численности — город Стерлитамак. Самый маленький город Башкирии — Агидель с 14002 жителями.

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Среди всех муниципальных образований хуже других с населённостью в Фёдоровском, Ермекеевском и Зилаирском районе. В последнем население едва достигает 14,5 тысяч жителей. Среди поселений самое маленькое — Толпаровский сельсовет в Гафурийском районе (213 человек).

Отметим, что ранее городское население Уфы составляло 1 144 800 человек.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Росстат#Демография
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