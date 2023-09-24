Стала известна точная численность населения Башкирии

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 05:51
По обновлённой информации Росстата, население Башкирии на 1 января составляло 4 миллиона 77 тысяч 600 человек.
Среди муниципальных образований первое место естественным образом занимает столица региона — город Уфа. В столичном городском округе проживает 1 млн 180 тыс 979 человек.
При этом непосредственно в городской черте Уфы живёт 1 157 994 человека, остальные приписаны к сельскому населению.
На втором месте по численности — город Стерлитамак. Самый маленький город Башкирии — Агидель с 14002 жителями.
Среди всех муниципальных образований хуже других с населённостью в Фёдоровском, Ермекеевском и Зилаирском районе. В последнем население едва достигает 14,5 тысяч жителей. Среди поселений самое маленькое — Толпаровский сельсовет в Гафурийском районе (213 человек).
Отметим, что ранее городское население Уфы составляло 1 144 800 человек.