«Рекомендуем отклонить!» Законопроект из Башкирии получил негативные отзывы в Госдуме

Так, аграрный комитет считает, что обязательная маркировка с точки зрения сельского хозяйства проводится не для того, чтобы избежать потери питомцев, а чтобы избежать распространения заразных заболеваний. Такое же мнение и в экологическом комитете Госдумы. При этом законопроект поддержали Ямало-Ненецком автономном округе, Алтаевском крае, Республике Коми и Кабардино-Балкарской республике.