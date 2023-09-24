«Рекомендуем отклонить!» Законопроект из Башкирии получил негативные отзывы в Госдуме

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Два думских комитета — по сельскохозяйственным и экологическим вопросам — дали отрицательные отзывы законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Об этом сообщает РБК. Пакет документов для внесения изменений в некоторые законы — «Об ответственном отношении к животным» и «О ветеринарии» — был внесён депутатом Госдумы Р. М. Марданшиным и составом Курултая Башкирии.
Так, аграрный комитет считает, что обязательная маркировка с точки зрения сельского хозяйства проводится не для того, чтобы избежать потери питомцев, а чтобы избежать распространения заразных заболеваний. Такое же мнение и в экологическом комитете Госдумы. При этом законопроект поддержали Ямало-Ненецком автономном округе, Алтаевском крае, Республике Коми и Кабардино-Балкарской республике.
Также отрицательный отзыв на проект выдало Правительство РФ, так как «обозначенные цели не соответствуют целям и предмету… регулирования в области ветеринарии. Также по мнению зампредседателя правительства Д. Григоренко, сейчас отсутствует правоприменительная практика реализации изменений.
При этом парламентарии не отрицают необходимости маркировать домашних животных. Но, считают они, для этого не нужно вводить ограничения на общероссийском уровне. Достаточно ввести требования о маркировке на уровне региона.