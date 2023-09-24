Мусорные контейнеры в Башкирии не соответствуют требованиям

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Прокуратура Миякинского района решила проверить соблюдение природоохранного законодательства. И пришла к неутешительным выводам.
Оказалось, более 160 мусорных контейнеров в сёлах и деревнях установлены не по правилам. Они не ограждены, под ними нет бетонной площадки. Баки стоят попросту на земле.
Прокуратура подала в суд на местную администрацию. Суд согласился с надзорным органом и потребовал от чиновников привести практику сбора отходов в законные нормы.