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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:14

Прокуратура обязала привести в порядок мусорные контейнеры в Башкирии

Мусорные контейнеры в Башкирии не соответствуют требованиям

24 сентября 2023, 03:12
Фото: 1MI

Прокуратура обязала привести в порядок мусорные контейнеры в Башкирии

Речь идёт о 160 контейнерах

Прокуратура Миякинского района решила проверить соблюдение природоохранного законодательства. И пришла к неутешительным выводам.

Оказалось, более 160 мусорных контейнеров в сёлах и деревнях установлены не по правилам. Они не ограждены, под ними нет бетонной площадки. Баки стоят попросту на земле.

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Прокуратура подала в суд на местную администрацию. Суд согласился с надзорным органом и потребовал от чиновников привести практику сбора отходов в законные нормы.

#Общество#Мусорная реформа#Мусор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Миякинский район
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