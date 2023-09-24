Медвежье нашествие в Башкирии продолжается

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Башкирии медведи не оставляют людей в покое. В этот раз косолапый подобрался очень близко к столице — его заметили на въезде в Уфу.
Пользователи соцсетей выложили видео, на котором медведь выбегает на проезжую часть трассы. Дело происходило на въезде в город, у знака «Уфа». Судя по кадрам, место событий — магистраль М-5 недалеко от села Лебяжий.
Выбежав на дорогу, медведь остановился, проводил взглядом автомобиль и направился бежать в обратную сторону. Пассажирам машины оставалось только выражать изумление от увиденного.
Ранее мы попытались разобраться, почему в этом году медведи так часто выходят к людям.