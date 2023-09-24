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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

Медведь чуть не прыгнул под колёса на въезде в Уфу

Медвежье нашествие в Башкирии продолжается

24 сентября 2023, 09:53
Фото: 1MI

Медведь чуть не прыгнул под колёса на въезде в Уфу

Их выход к людям становится обыденностью

В Башкирии медведи не оставляют людей в покое. В этот раз косолапый подобрался очень близко к столице — его заметили на въезде в Уфу.

Пользователи соцсетей выложили видео, на котором медведь выбегает на проезжую часть трассы. Дело происходило на въезде в город, у знака «Уфа». Судя по кадрам, место событий — магистраль М-5 недалеко от села Лебяжий.

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Видео: vk.com/ish_black_list

Выбежав на дорогу, медведь остановился, проводил взглядом автомобиль и направился бежать в обратную сторону. Пассажирам машины оставалось только выражать изумление от увиденного.

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