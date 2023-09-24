Мечты о метро в Уфе, крупнейшие муниципалитеты Башкирии и мусорная проблема

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Жители Мишкинского района бьют в набат — рядом с райцентром больше месяца тлеет мусорка, истощая невыносимый запах. Как сообщили нашему изданию сельчане, уже поданы обращения в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Администрация сельсовета разводит руками — мусорная реформа, будь она неладна. На другом конце республики — в Миякинском районе прокуратура смогла обязать муниципалитет привести в порядок мусорные контейнеры.
А жители села Марьевка возле Стерлитамака столкнулись с редким явлением — дороги вокруг населённого пункта усыпаны птичьим помётом. Радостей от этого мало — марьевцы летом этого года боролись против выбросов помёта в поля и загрязнения реки. Теперь, считают они, соседняя птицефабрика нанесла ответный удар, отомстив активным и смелым.
Мэрия Уфы в очередной раз заявила — не будет в Уфе метро! Во всяком случае, не при жизни нынешних городских чиновников. Из-за транспортного коллапса в столице, жители снова прибегают к давней идее: «Может быть, метро построим?». Но власти непреклонны — нецелесообразно, слишком дорого. Когда-нибудь в Уфе будет развитая сеть городского электротранспорта — обещают они. Правда не говорят, когда.
Росстат обновил данные о населении Башкирии. Оказывается, нас теперь 4 млн 77 тыс 600 человек. Крупнейшим муниципалитетом остаётся Уфа, далее идёт Агидель. Самый маленький город — Агидель. Кстати, в соседнем с последним Нефтекамске собираются строить вагоностроительный завод. Надеемся, потенциальные инвесторы знают о кадровых и логистических проблемах.
Зато в Ермекеевском районе (кстати, одном из самых малонаселённых по версии Росстата) транспортную проблему собираются решить реконструкцией моста.