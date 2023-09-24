mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Так сейчас выглядит мост в Ермекеевском районе

Мечты о метро в Уфе, крупнейшие муниципалитеты Башкирии и мусорная проблема

24 сентября 2023, 16:58
Фото: zakupki.gov.ru
Так сейчас выглядит мост в Ермекеевском районе
О главных событиях 24 сентября в Башкирии — в дайджесте Mkset

Жители Мишкинского района бьют в набат — рядом с райцентром больше месяца тлеет мусорка, истощая невыносимый запах. Как сообщили нашему изданию сельчане, уже поданы обращения в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Администрация сельсовета разводит руками — мусорная реформа, будь она неладна. На другом конце республики — в Миякинском районе прокуратура смогла обязать муниципалитет привести в порядок мусорные контейнеры.

А жители села Марьевка возле Стерлитамака столкнулись с редким явлением — дороги вокруг населённого пункта усыпаны птичьим помётом. Радостей от этого мало — марьевцы летом этого года боролись против выбросов помёта в поля и загрязнения реки. Теперь, считают они, соседняя птицефабрика нанесла ответный удар, отомстив активным и смелым.

Мэрия Уфы в очередной раз заявила — не будет в Уфе метро! Во всяком случае, не при жизни нынешних городских чиновников. Из-за транспортного коллапса в столице, жители снова прибегают к давней идее: «Может быть, метро построим?». Но власти непреклонны — нецелесообразно, слишком дорого. Когда-нибудь в Уфе будет развитая сеть городского электротранспорта — обещают они. Правда не говорят, когда.

Росстат обновил данные о населении Башкирии. Оказывается, нас теперь 4 млн 77 тыс 600 человек. Крупнейшим муниципалитетом остаётся Уфа, далее идёт Агидель. Самый маленький город — Агидель. Кстати, в соседнем с последним Нефтекамске собираются строить вагоностроительный завод. Надеемся, потенциальные инвесторы знают о кадровых и логистических проблемах.

Зато в Ермекеевском районе (кстати, одном из самых малонаселённых по версии Росстата) транспортную проблему собираются решить реконструкцией моста.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Происшествие#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Сегодня, 07:54
«Задохнёмся и вымрем» — Жители Башкирии массово жалуются из-за мусорного полигона
Сегодня, 03:31
«Гнобят детей»: жительница Башкирии потребовала провести проверку во всех школах
Сегодня, 06:35
Стала известна точная численность населения Башкирии
Сегодня, 04:15
«Применить на практике»: глава Минздрава Башкирии стал свидетелем серьезного ДТП
Вчера, 14:27
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
22 сентября, 07:02