Мечты о метро в Уфе, крупнейшие муниципалитеты Башкирии и мусорная проблема

Мэрия Уфы в очередной раз заявила — не будет в Уфе метро! Во всяком случае, не при жизни нынешних городских чиновников. Из-за транспортного коллапса в столице, жители снова прибегают к давней идее: «Может быть, метро построим?». Но власти непреклонны — нецелесообразно, слишком дорого. Когда-нибудь в Уфе будет развитая сеть городского электротранспорта — обещают они. Правда не говорят, когда.