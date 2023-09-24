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Врачи в Башкирии спасли ребёнка, выпавшего из 8 этажа

Мальчик упал с 8 этажа в Башкирии. Ребёнку потребовалась операция

24 сентября 2023, 11:37
Фото: 1MI

Врачи в Башкирии спасли ребёнка, выпавшего из 8 этажа

В его спасении участвовал коллектив врачей из Стерлитамака

18 сентября пятилетний мальчик облокотился о москитную сетку на окне. Однако та не выдержала, из-за чего мальчик упал с высоты 8 этажа. Несчастный случай произошёл в Стерлитамаке

В результате мальчику потребовалась срочная госпитализация. Врачи диагностировали открытый перелом плечевой кости и повреждение органов брюшной полости.

Как сказал главврач Стерлитамакской городской клинической больницы №1, мальчика доставили в детское хирургическое отделение скорой помощи. Ребёнок был прооперирован дежурной бригадой врачей — детскими хирургами Ялилем Нафиковым и Дамиром Ахмеровым, а также анастезиологом-реаниматологом Светланой Якуповой.

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Фото: Ильшат Яппаров, главврач клинической больницы №1 / https://vk.com/id521348313

После операции ребёнка перевели в детскую реанимацию. Его состояние стало лучше, сейчас проводится комплексное лечение.

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#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Несчастный случай#Врачи#Идэль Гумеров
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