Мальчик упал с 8 этажа в Башкирии. Ребёнку потребовалась операция

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
18 сентября пятилетний мальчик облокотился о москитную сетку на окне. Однако та не выдержала, из-за чего мальчик упал с высоты 8 этажа. Несчастный случай произошёл в Стерлитамаке
В результате мальчику потребовалась срочная госпитализация. Врачи диагностировали открытый перелом плечевой кости и повреждение органов брюшной полости.
Как сказал главврач Стерлитамакской городской клинической больницы №1, мальчика доставили в детское хирургическое отделение скорой помощи. Ребёнок был прооперирован дежурной бригадой врачей — детскими хирургами Ялилем Нафиковым и Дамиром Ахмеровым, а также анастезиологом-реаниматологом Светланой Якуповой.
После операции ребёнка перевели в детскую реанимацию. Его состояние стало лучше, сейчас проводится комплексное лечение.