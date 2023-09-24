«Гнобят детей»: жительница Башкирии потребовала провести проверку во всех школах

Дело в том, говорит Катя С., что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным (при этом язык выбирается по заявлению родителей и учащихся).