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Published Сегодня, 06:35

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Жительница Башкирии пожаловалась из-за башкирского языка

«Гнобят детей»: жительница Башкирии потребовала провести проверку во всех школах

24 сентября 2023, 06:35
Фото: Полина Троянова / 1MI

Жительница Башкирии пожаловалась из-за башкирского языка

Иначе, считает она, дело дойдёт до Владимира Путина.

Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на тему обязательного башкирского языка в школах. По её мнению, «в школах творят всё, что захотят».

Дело в том, говорит Катя С., что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным (при этом язык выбирается по заявлению родителей и учащихся).

О каких школах идёт речь, женщина умалчивает. По её мнению, такое происходит во всех школах Уфы и Республики Башкортостан. Чтобы исправить ситуацию, Катя С. предлагает провести проверку во всех школах. Иначе есть риск обострения ситуации, когда в дело придётся вмешиваться президенту России.

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В министерстве образования подтвердили, что выбор предметов в области «Родной язык и литература» осуществляется по заявлению родителей и учащихся. Перечень языков предлагает школа. Например, можно выбрать изучение татарского языка как родного и/или башкирского как государственного.

Недавно мы писали о том, что в Башкирии с трудом можно найти учебники по башкирскому языку.

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#Общество#Башкирский в школах - за или против#Уфа#Школа#Идэль Гумеров#Министерство образования Башкортостана
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