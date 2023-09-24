«Гнобят детей»: жительница Башкирии потребовала провести проверку во всех школах

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на тему обязательного башкирского языка в школах. По её мнению, «в школах творят всё, что захотят».
Дело в том, говорит Катя С., что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным (при этом язык выбирается по заявлению родителей и учащихся).
О каких школах идёт речь, женщина умалчивает. По её мнению, такое происходит во всех школах Уфы и Республики Башкортостан. Чтобы исправить ситуацию, Катя С. предлагает провести проверку во всех школах. Иначе есть риск обострения ситуации, когда в дело придётся вмешиваться президенту России.
В министерстве образования подтвердили, что выбор предметов в области «Родной язык и литература» осуществляется по заявлению родителей и учащихся. Перечень языков предлагает школа. Например, можно выбрать изучение татарского языка как родного и/или башкирского как государственного.
Недавно мы писали о том, что в Башкирии с трудом можно найти учебники по башкирскому языку.