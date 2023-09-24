Дед подстрелил 7-летнего мальчика, пугая стаю собак в Башкирии

Пожилой мужчина занимался своими делами во дворе в селе Буздяк. Рядом с ним играл его внук. Вдруг возле ребёнка собралась стая собак. Суровый дедушка долго не думал — достал травматический пистолет и выстрелил в их сторону, пытаясь тем самым их спугнуть. Видимо, со старостью прицел сбился — пуля угодила в плечо внука.