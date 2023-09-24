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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Буздякском районе Башкирии дедушка случайно подстрелил внука, распугивая собак

Дед подстрелил 7-летнего мальчика, пугая стаю собак в Башкирии

24 сентября 2023, 10:42
Фото: Midjourney

В Буздякском районе Башкирии дедушка случайно подстрелил внука, распугивая собак

Пуля попала в плечо ребёнка

Дедушка выстрелил из травмата, пытаясь спугнуть стаю собак. Однако затея закончилась тем, что в больницу из-за ранения попал семилетний малыш.

Пожилой мужчина занимался своими делами во дворе в селе Буздяк. Рядом с ним играл его внук. Вдруг возле ребёнка собралась стая собак. Суровый дедушка долго не думал — достал травматический пистолет и выстрелил в их сторону, пытаясь тем самым их спугнуть. Видимо, со старостью прицел сбился — пуля угодила в плечо внука.

В дежурной части отдела МВД по Буздякскому району оказались не готовы предоставить какую-либо информацию о произошедшем.

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К счастью, ранение оказалось не критичным. Семилетнего мальчика доставили в Буздякскую центральную районную больницу с открытым ранением.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Происшествие#Идэль Гумеров#Бродячие собаки#Буздякский район
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