Дед подстрелил 7-летнего мальчика, пугая стаю собак в Башкирии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Дедушка выстрелил из травмата, пытаясь спугнуть стаю собак. Однако затея закончилась тем, что в больницу из-за ранения попал семилетний малыш.
Пожилой мужчина занимался своими делами во дворе в селе Буздяк. Рядом с ним играл его внук. Вдруг возле ребёнка собралась стая собак. Суровый дедушка долго не думал — достал травматический пистолет и выстрелил в их сторону, пытаясь тем самым их спугнуть. Видимо, со старостью прицел сбился — пуля угодила в плечо внука.
В дежурной части отдела МВД по Буздякскому району оказались не готовы предоставить какую-либо информацию о произошедшем.
К счастью, ранение оказалось не критичным. Семилетнего мальчика доставили в Буздякскую центральную районную больницу с открытым ранением.