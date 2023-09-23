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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Водителю может грозить штраф за просроченные лекарства в автоаптечке

23 сентября 2023, 07:57
Адвокат Кирилл Данилов предупредил о возможном штрафе за истекшие сроки годности лекарств в автоаптечке.

По словам адвоката, наиболее распространенная ошибка заключается в том, что содержимое автоаптечки не соответствует требованиям Министерства Здравоохранения. В случае отсутствия какого-либо лекарства, его просрочки или повреждения, водитель может быть оштрафован на 500 рублей, пишет RT.

Кроме того, эксперт отметил, что отсутствие светоотражающего жилета при выходе из автомобиля на дорогу в темное время суток может привести к штрафу в размере от 800 до 1000 рублей.

Также он напомнил, что запрещено перевозить животное на коленях или на передней панели автомобиля.

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