Водителю может грозить штраф за просроченные лекарства в автоаптечке

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам адвоката, наиболее распространенная ошибка заключается в том, что содержимое автоаптечки не соответствует требованиям Министерства Здравоохранения. В случае отсутствия какого-либо лекарства, его просрочки или повреждения, водитель может быть оштрафован на 500 рублей, пишет RT.
Кроме того, эксперт отметил, что отсутствие светоотражающего жилета при выходе из автомобиля на дорогу в темное время суток может привести к штрафу в размере от 800 до 1000 рублей.
Также он напомнил, что запрещено перевозить животное на коленях или на передней панели автомобиля.