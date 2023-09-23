mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Башкирии задержали мужчину, который с катера убил проплывающего реку лося

В Башкирии задержали мужчину, который с катера убил проплывающего реку лося

23 сентября 2023, 10:27
Фото: 1MI
Инцидент произошел накануне, 20 сентября.

В Башкирии задержали охотника, который с катера застрелил переплывающего реку лося. Им оказался 37-летний житель Дюртюлей. Как сообщили в Уфимском линейном управлении МВД на транспорте, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.

Инцидент произошел 20 сентября, мужчина увидел дикое животное и выстрелил в него из незарегистрированного оружия. Позже браконьер вернулся за тушей животного и попытался разделать ее на берегу, однако, заметив приближающийся катер, сбросил лося в воду.

Свою вину мужчина отрицать не стал. У него были изъято ружье с патронами, так же сотрудники транспортной полиции обнаружили на месте голову убитого житного.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели как мужчина с катера застрелил плывущего лося. Позже инцидентом заинтересовались правоохранители.

#Общество#Видео#Элина Сайфранова
Подпишитесь
В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания
Вчера, 14:06
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
Вчера, 07:02
Видео. Жителей соседней с Уфой Казани ночью напугал взрыв
Сегодня, 04:29
В Башкирии программу расселения из аварийного жилья завершат досрочно
Сегодня, 07:04
Уфимцы сообщили о странном грузовике с кричащими телятами в кузове
Вчера, 11:20
В Уфе резко изменится погода
Вчера, 03:18