В Башкирии задержали мужчину, который с катера убил проплывающего реку лося

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Башкирии задержали охотника, который с катера застрелил переплывающего реку лося. Им оказался 37-летний житель Дюртюлей. Как сообщили в Уфимском линейном управлении МВД на транспорте, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.
Инцидент произошел 20 сентября, мужчина увидел дикое животное и выстрелил в него из незарегистрированного оружия. Позже браконьер вернулся за тушей животного и попытался разделать ее на берегу, однако, заметив приближающийся катер, сбросил лося в воду.
Свою вину мужчина отрицать не стал. У него были изъято ружье с патронами, так же сотрудники транспортной полиции обнаружили на месте голову убитого житного.
Напомним, что в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели как мужчина с катера застрелил плывущего лося. Позже инцидентом заинтересовались правоохранители.