В Башкирии задержали мужчину, который с катера убил проплывающего реку лося

В Башкирии задержали охотника, который с катера застрелил переплывающего реку лося. Им оказался 37-летний житель Дюртюлей. Как сообщили в Уфимском линейном управлении МВД на транспорте, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.