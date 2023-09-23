Участник СВО из Башкирии приехал домой в краткосрочный отпуск и трагически погиб

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Архангельском районе Башкирии простились с 36-летним участником специальной военной операции Сергеем Ананьевым. Как сообщили в администрации района, мужчина трагически погиб во время краткосрочного отпуска. Подробности произошедшего не уточняются.
Родился Сергей Ананьев в деревне Казанка, с детства увлекался лошадьми. С 2009 года работал на ипподроме «Акбузат», где и познакомился с будущей женой. За время работы неоднократно признавался лучшим выводчиком «Акбузата».
У Сергея остались жена и двое детей.