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Updated Сегодня, 06:26

Участник СВО из Башкирии приехал домой в краткосрочный отпуск и трагически погиб

Участник СВО из Башкирии приехал домой в краткосрочный отпуск и трагически погиб

23 сентября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Об этом сообщает администрация Архангельского района Башкирии.

В Архангельском районе Башкирии простились с 36-летним участником специальной военной операции Сергеем Ананьевым. Как сообщили в администрации района, мужчина трагически погиб во время краткосрочного отпуска. Подробности произошедшего не уточняются.

Родился Сергей Ананьев в деревне Казанка, с детства увлекался лошадьми. С 2009 года работал на ипподроме «Акбузат», где и познакомился с будущей женой. За время работы неоднократно признавался лучшим выводчиком «Акбузата».

У Сергея остались жена и двое детей.

#Общество#Элина Сайфранова#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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