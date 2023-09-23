Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра

Путин отметил значимость работы ученых, биологов и сотрудников заповедников, которые создают условия для безопасного существования популяции амурского тигра в России. Он выразил особую признательность егерям и волонтёрам, чьи усилия помогают сохранить дикую природу и прививают россиянам бережное отношение к ней.