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Updated Сегодня, 07:37

Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра

23 сентября 2023, 07:34
Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность учёным и специалистам, которые заботятся о безопасности амурского тигра.

Он поздравил организаторов и участников мероприятий, посвящённых Дню тигра, и подчеркнул важность этого праздника для Дальнего Востока и всей страны, пишет RT.

Путин отметил значимость работы ученых, биологов и сотрудников заповедников, которые создают условия для безопасного существования популяции амурского тигра в России. Он выразил особую признательность егерям и волонтёрам, чьи усилия помогают сохранить дикую природу и прививают россиянам бережное отношение к ней.

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