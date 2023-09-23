«Применить на практике»: глава Минздрава Башкирии стал свидетелем серьезного ДТП

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Сегодня, 23 сентября, недалеко от села Дуваней произошло столкновение двух автомобилей. В результате пострадали три человека. Свидетелем произошедшего стал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
— Сегодня пришлось применить на практике навыки оказания первой медицинской помощи. У водителей и пассажира одного из автомобилей резаные раны и тупые травмы живота. Вместе с ними дождался бригаду скорой помощи и передал их медикам, — сообщил министр.
Карета скорой помощи на место ДТП приехала через 12 минут, добавил Рахматуллин.