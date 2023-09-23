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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

«Применить на практике»: глава Минздрава Башкирии стал свидетелем серьезного ДТП

«Применить на практике»: глава Минздрава Башкирии стал свидетелем серьезного ДТП

23 сентября 2023, 14:27
Фото: Айрат Рахматуллин // vk.com
Авария произошла сегодня, 23 сентября, недалеко от села Дуваней.

Сегодня, 23 сентября, недалеко от села Дуваней произошло столкновение двух автомобилей. В результате пострадали три человека. Свидетелем произошедшего стал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

— Сегодня пришлось применить на практике навыки оказания первой медицинской помощи. У водителей и пассажира одного из автомобилей резаные раны и тупые травмы живота. Вместе с ними дождался бригаду скорой помощи и передал их медикам, — сообщил министр.

Карета скорой помощи на место ДТП приехала через 12 минут, добавил Рахматуллин.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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