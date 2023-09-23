На дорогах Башкирии объявлены масштабные рейды

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В течение всех выходных, 23 и 24 сентября, на дорогах Башкирии будет усилена работа по предупреждению ДТП. Как сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, для осуществления рейдов сформировано 10 экипажей.
Стоять сотрудники госавтоинспекции будут на участках с плотным графиком движения с высокой вероятностью ДТП.
Основаная цель рейдов — пресечение грубых нарушений ПДД, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.