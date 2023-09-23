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На дорогах Башкирии объявлены масштабные рейды

На дорогах Башкирии объявлены масштабные рейды

23 сентября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

В течение всех выходных, 23 и 24 сентября, на дорогах Башкирии будет усилена работа по предупреждению ДТП. Как сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, для осуществления рейдов сформировано 10 экипажей.

Стоять сотрудники госавтоинспекции будут на участках с плотным графиком движения с высокой вероятностью ДТП.

Основаная цель рейдов — пресечение грубых нарушений ПДД, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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