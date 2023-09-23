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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

«Известия»: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

23 сентября 2023, 07:59
Согласно «Известиям», бюджет России будет дефицитным в следующие три года. Правительство представило основные параметры проекта бюджета, что стало поводом для такого утверждения.

Алла Чалова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, объясняет это опережающим ростом расходов. Она подчеркивает, что такая ситуация свидетельствует о намерении властей активно проводить бюджетную политику в области расходов, пишет RT.

По словам эксперта, дополнительное финансирование в течение 2022–2023 годов значительно смягчило отрицательное влияние санкций на российскую экономику и способствовало её росту.

Однако Чалова уверяет, что дефицит не представляет никакой угрозы для страны.

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