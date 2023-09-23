«Известия»: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Алла Чалова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, объясняет это опережающим ростом расходов. Она подчеркивает, что такая ситуация свидетельствует о намерении властей активно проводить бюджетную политику в области расходов, пишет RT.
По словам эксперта, дополнительное финансирование в течение 2022–2023 годов значительно смягчило отрицательное влияние санкций на российскую экономику и способствовало её росту.
Однако Чалова уверяет, что дефицит не представляет никакой угрозы для страны.