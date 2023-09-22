Эксперты Perspectum Awards поделились своими ожиданиями от работ участников

«В этом году мы бы хотели увидеть больше участников, узнать о новых решениях и о том, как эти решения влияют на результаты. Я желаю конкурсантам ничего не бояться, идти смело с проектами, в которые они вложили свои силы и профессиональную экспертизу», — сказала эксперт. При этом она отметила, что само участие в проекте — это серьезная мотивация и для рекламных и маркетинговых агентств, и для клиентов к дальнейшему росту данной области и бизнеса в целом.