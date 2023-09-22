Эксперты Perspectum Awards поделились своими ожиданиями от работ участников

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:47
В информационном пространстве событие будет освещать медиахолдинг 1MI.
О пожеланиях экспертов, которые будут оценивать работы конкурсантов, рассказал руководитель направления технологий Event Lab СберМаркетинга Константин Поляничев. Их ожидания заключаются в том, чтобы заявленные работы носили функциональный и прикладной характер, пишет properm.ru.
По словам Поляничева, сейчас набирает популярность использование сервисов, основанных на работе нейронных сетей, среди маркетологов и организаторов мероприятий в отечественных компаниях.
Константин Поляничев отметил, что бренды открыты к использованию технологии AI в работе. Потенциал для дальнейшего роста и внедрения инновационных решений в этой сфере уже заменен.
Эксперт рассказал и об основном тренде в этой области. Так, сервисы, работающие на основе ИИ, наиболее часто используют для подготовки иллюстраций, идей, шаблонов, графических материалов. В качестве примера Поляничев привел продукты Сбера Midjourney и Kandinsky, которые уже могут взять на себя часть функций дизайнеров и креативных директоров. Цифровых ассистентов, которые были обучены при помощи нейросетей, уже можно встретить не только в интернете, но и офлайн и в гибридных ивентах.
Вице-президент РАМУ и президент BeeTL Лариса Фортуна отметила, что клиентам в блоке trade marketing стали в большей степени важны быстрые результаты.
«В этом году мы бы хотели увидеть больше участников, узнать о новых решениях и о том, как эти решения влияют на результаты. Я желаю конкурсантам ничего не бояться, идти смело с проектами, в которые они вложили свои силы и профессиональную экспертизу», — сказала эксперт. При этом она отметила, что само участие в проекте — это серьезная мотивация и для рекламных и маркетинговых агентств, и для клиентов к дальнейшему росту данной области и бизнеса в целом.
Обратим внимание, Perspectum Awards — рейтинговый конкурс. Он включен в рейтинг креативности агентств Ассоциации коммуникационных агентств России — 2023. Участники проекта получают три балла в сегменте «Маркетинговые услуги».