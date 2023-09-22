Жители Башкирии заключили соцконтракты почти на 500 миллионов рублей

Поддержка при заключении контракта на поиск работы составляет 13 789 рублей, при трудоустройстве предоставляются еще три выплаты в таком же размере. Помощь до 30 тыс. рублей можно получить и на переобучение, в этот период, до трех месяцев, ежемесячно выплачивается по 6 894,5 рубля. Добавим, что при расчете среднедушевого дохода семьи в учет берутся три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом доходы мобилизованных граждан не учитываются.