Жители Башкирии заключили соцконтракты почти на 500 миллионов рублей

Posted 22 сентября, 12:32
Published 22 сентября, 12:32
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
— В этом году наиболее востребованы направления по поиску работы (1222 контракта) и индивидуальной предпринимательской деятельности (815 контрактов). Начинающие бизнес чаще выбирают такие сферы, как сельское хозяйство, автосервис, образование, спорт, различные виды производства и бьюти-индустрия. Всего с начала года жители республики заключили 3490 соцконтрактов, по ним выплачено 496,2 млн рублей, — отметила руководитель ведомства Ленара Иванова.
Напомним, что малоимущие семьи могут получить на открытие своего дела до 350 тыс. рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей, на преодоление трудной жизненной ситуации — ежемесячно по 13 789 рублей (максимальный срок — шесть месяцев).
Поддержка при заключении контракта на поиск работы составляет 13 789 рублей, при трудоустройстве предоставляются еще три выплаты в таком же размере. Помощь до 30 тыс. рублей можно получить и на переобучение, в этот период, до трех месяцев, ежемесячно выплачивается по 6 894,5 рубля. Добавим, что при расчете среднедушевого дохода семьи в учет берутся три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом доходы мобилизованных граждан не учитываются.
Всего за последние три года участникам программы стали более 10 тыс. жителей. На выплаты им было направлено более 1,4 млрд рублей.
Поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».